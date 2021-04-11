Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Рязани

Полиция обнародовала подробности массового ДТП на улице Гагарина Рязани.

Инцидент произошёл в 17.50 10 апреля. Нетрезвый водитель автомобиля «Мазда 6», потеряв управление, въехал в припаркованные ВАЗ-2106, «Хонда», Фольксваген. Машины повреждены. К счастью, пострадавших нет.

Медосвидетельствование выявило опьянение виновника аварии. Прибор показал 1.289 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Превышение предельно допустимого уровня — в 8 раз!

Теперь рязанцу грозит 30 тысяч рублей штрафа, лишение прав.