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Воскресенье, 11 апреля, 2021
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Рязани

7info7

Полиция обнародовала подробности массового ДТП на улице Гагарина Рязани.

Инцидент произошёл в 17.50 10 апреля. Нетрезвый водитель автомобиля «Мазда 6», потеряв управление, въехал в припаркованные ВАЗ-2106, «Хонда», Фольксваген. Машины повреждены. К счастью, пострадавших нет.

Медосвидетельствование выявило опьянение виновника аварии. Прибор показал 1.289 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Превышение предельно допустимого уровня — в 8 раз!

Теперь рязанцу грозит 30 тысяч рублей штрафа, лишение прав.

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