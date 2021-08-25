В Архангельске пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции за просьбу надеть маску

В Архангельске сотрудницу полиции ударил пьяный мужчина. Ему не понравилась просьба надеть маску в общественном месте.

Полицейские патрулировали торговый центр 19 августа, когда увидели нетрезвого посетителя. Они попросили местного жителя надеть маску, однако 41-летний мужчина отреагировал агресивно.

Он ударил сотрудницу полиции в грудь, причинив ей физическую боль.

Местного жителя задержали и доставили в отделение. Там мужчина начал оскорблять полицейских.

Против подозреваемого завели уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ, сообщает пресс-служба следственного управления по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.