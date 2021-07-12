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Понедельник, 12 июля, 2021
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Пьяные подростки убивали и насиловали людей в Перми

Никита Брыкин
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Завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Перми, которых обвиняют в страшных преступлениях, пишет портал «Репортер 64».

По данным следствия, в июне прошлого года пьяные парни, которым исполнилось 14 и 15 лет, с особой жестокостью избили мужчину и подожгли на нем одежду. В результате потерпевший скончался.

Также один из злоумышленников изнасиловал женщину и убил ее, чтобы скрыть следы преступления. Молодой человек избивал жертву по жизненно важным органам.

Также один из подростов причастен к совершению иных действий сексуального характера в отношении еще одной женщины. Парень также сильно избил потерпевшую, однако она осталась жива.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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