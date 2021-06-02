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Среда, 2 июня, 2021
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Путин согласился с идеей продумать возможность ещё одного варианта использования маткапитала

7info
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Владимир Путин согласился с предложением подумать о том, чтобы дать возможность использовать маткапитал на ремонт, сообщает ТАСС.

Такой комментарий президент России дал на запрос в ходе встречи с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.

Глава государства уточнил, что все существующие ограничения по использованию материнского капитала направлены на то, чтобы не допустить злоупотреблений. При ремонте также могут возникнуть вопросы, почему он не сделан до этого, не потратят ли средства впустую. 

– Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую, – приводит ТАСС слова президента.

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