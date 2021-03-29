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Путешественник Кирилл Александров рассказал рязанцам о Южной Америке

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27 марта в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоялась встреча с поэтом, путешественником и редактором журнала Stenograme Кириллом Александровым. Он поделился своими стихами и впечатлениями, полученными во время путешествия по Южной Америке.

Путешествие поэта продолжалось почти два года, преимущественно он передвигался автостопом. Большая часть стихов, написанных во время путешествия, так или иначе связана с какими-то событиями, которые происходили с ним в дороге.

Кроме стихов, Кирилл Александров показывал фотографии, сделанные в Южной Америке, и рассказывал интересные истории, связанные с ними. Все желающие смогли задать путешественнику вопросы.

Почитать журнал путешествий Кирилла Александрова можно в его telegram-канале.

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