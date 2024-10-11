Пушкин, поющие души и спектакли для всей семьи! Афиша мероприятий Рязани на 12-13 октября

Осенние холода всё активнее вступают в свои права, а это значит, что досуг рязанцев постепенно переезжает с открытого воздуха в тёплые, уютные концертные залы и театры. На сей раз выбор культурного досуга крайне велик! Довольны будут и взрослые, и дети, остаётся только решить, по какой тропе идти – поэтической, сценической или музыкальной.

12 октября, суббота

Мероприятия первой половины дня придутся по вкусу родителям, которые захотят порадовать яркими, зрелищными сказками своих детей.

Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях (0+), Рязанская филармония – концерт-путешествие в чарующий мир музыки состоится в зале камерной музыки в 11:00, приурочен он к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Стоимость билетов для детей – 700 рублей, для взрослых – 300 рублей, приобрести их можно на сайте филармонии. Действует «Пушкинская карта».

Приключения Дюймовочки (6+), Рязанский музыкальный театр – в 12:00 и 15:00 можно будет насладиться мюзиклом в одном действии по мотивам произведения Г.К. Андерсена продолжительностью 60 мин. Волшебный спектакль находит своего зрителя уже более семи лет! Билеты стоят 500 и 550 рублей на сайте театра, но поторопитесь, осталось их совсем немного!

Я, бабушка, Илико и Илларион (12+), Рязанский театр кукол – для любителей же более нетипичных представлений подойдёт этот моноспектакль-притча о горестях и радостях жизни. Посетить можно в 16:00 или 19:00, билеты доступны на сайте театра или в кассе, действует «Пушкинская карта».

Матросская тишина (16+), Рязанский театр драмы – морально тяжёлая история о взрослении, отношениях отцов и детей и трагичности человеческих судеб в довоенный и послевоенный периоды начнется в 18:00 и продлится 2 часа, 10 минут. Постановка, которая вызывает слезы и у старшего, и у младшего поколения, только недавно отгремевшая премьерой на сцене театра, определённо стоит посещения. Билеты можно приобрести в кассе или на сайте театра, в том числе по «Пушкинской карте».

13 октября, воскресенье

В последний день недели же спектакли частично заменят концерты.

Концерт «Душа настроена на песни» (6+), ДК «Приокский» – в выступлении, намеченном на 16:00, участвуют приглашенные солисты культурно-досугового центра «Октябрь». Основной жанр – шансон. Композициями, таящими в себе истории и откровения душ, приглашают насладиться всех-всех-всех, ибо вход свободный.

Сольный концерт Юлии Ермолиной (12+), Концертный зал Муниципального культурного центра – с 17:00 всех гостей будет ждать взрывная смесь рока и поп-музыки, хиты прошлого и настоящего. Сопровождать выступление солистки МКЦ будут талантливые и экспрессивные музыканты кавер-группы Esenin Street. Билеты стоимостью 500 рублей доступны на сайте учреждения, работает «Пушкинская карта».

Доходное место (12+), Рязанский театр драмы – и снова драмтеатр ждёт всех желающих в 18:00 на спектакле из своего репертуара – комедии об амбициях, идеалах и, конечно же, любви. Постановка, в основе которой лежит первоисточник авторства Островского, определенно не оставит никого равнодушным. Билеты приобрести в кассе или на сайте могут в том числе и обладатели «Пушкинской карты».

Наконец, в оба выходных дня в Музейном центре РИАМЗ на Соборной доступна к посещению недавно открывшаяся выставка «Пушкин и театр» (0+). Закончим тем, с чего начали – приурочен выставочный проект к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Касса открыта с 10:00 до 17:15, экспозиции, в том числе и эта, работают с 10:00 до 18:00. В целом выставку можно посетить аж до 1 декабря этого года.