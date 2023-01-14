Суббота, 14 января, 2023
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Пушилин: Соледар скоро включат в зону административной ответственности ДНР

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Денис Пушилин, фото: t.me/pushilindenis

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о встрече с жителями освобождённого от ВСУ Соледара. Пост он опубликовал в телеграм-канале.

Сегодня в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске встретился с жителями Соледара и других населенных пунктов из окрестностей Артемовска.
Их спасла российская армия и вывезла, многих с маленькими детьми, из мест, обстреливаемых украинскими боевиками.
Люди со слезами на глазах рассказывают истории о том, что пережили, говорят, что не осталось ничего, кроме жизни. Но, главное, что спасены.
Соледар вскоре будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики, и граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики. Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов.
Люди интересовались трудоустройством. Пояснил, что нам в Республике сейчас очень нужны строители, и участие мужчин в работах временного характера в строительных бригадах было бы очень кстати.

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