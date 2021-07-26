Пункты вакцинации от COVID-19 появились в Google и Яндекс.Картах

- Advertisement -

Пункты вакцинации от COVID-19 появились в Google Картах и в Яндекс.Картах. Появление этих данных в картографических сервисах стало возможным благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы». На картах собраны данные почти о 6000 объектах. Теперь каждый житель России может найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут. Проект затрагивает все регионы страны – как города-миллионники, так и небольшие населенные пункты.

В картографических сервисах можно узнать информацию как о мобильных, так и о стационарных пунктах во всех федеральных округах России. Чтобы получить необходимые данные, пользователю достаточно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска в Яндекс.Картах и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google Картах. Сегодня в России это самые полные списки мест вакцинации, которые регулярно дополняются.

«Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. Он также отметил, что одна из ключевых задач ЦУР заключается в информировании граждан о способах получения услуг государства. Сеть ЦУР в нашей стране может решать такие задачи комплексно.

При нажатии на тот или иной пункт вакцинации на картах можно узнать часы работы организации и позвонить по горячей линии, где человек сможет получить консультацию по вопросам вакцинации. В Google Картах в карточки пунктов вакцинации также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф, чтобы пользователь мог получить официальную информацию о коронавирусе и ответы на самые распространенные вопросы.

По словам руководителя ЦУР Рязанской области Павла Михеева, Центр управления регионом отслеживает все сообщения, связанные с вакцинацией, которые поступают через открытые источники, в том числе социальные сети, и передает их в региональный Минздрав для дальнейшей отработки.

«Тема вакцинации сейчас одна из наиболее актуальных. Интерактивная карта пунктов вакцинации станет полезным инструментом для жителей и гостей региона, которые хотят вакцинироваться. Карта дает возможность подобрать для себя удобный по месту расположения и графику работы пункт, оперативно записаться. В случае открытия на территории региона новых пунктов вакцинации рязанский ЦУР будет оперативно передавать информацию в АНО «Диалог Регионы» для внесения их на карту», – подчеркнул Павел Михеев.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства Института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра им. М.П. Чумакова. Сделать прививку можно как в государственных, так и в частных медучреждениях.