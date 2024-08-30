Психолог Селезнёва рассказала, как распознать измену партнёра

Психолог и сексолог Дарья Селезнева объяснила, как можно распознать признаки измены в отношениях. В интервью корреспонденту REGIONS специалист поделилась советами о том, на что следует обратить внимание, если есть подозрения на измену.

По словам Селезневой, многие люди интуитивно чувствуют измену, даже если не осознают этого. Важно не только заметить изменения в поведении партнера, но и правильно интерпретировать их.

Один из первых признаков измены — это изменение в поведении партнера. Например, может наблюдаться отстраненность или скрытность, появление новых паролей на телефоне, частое ношение мобильного устройства при себе.

«Когда партнер начинает вести себя иначе, это может быть связано с изменением в его жизни», — отмечает сексолог.

Также стоит обратить внимание на необычные подарки без видимого повода. Такие подарки могут быть признаком вины или попытки компенсировать свои проступки. Еще один возможный признак — это перемены в сексуальной активности.

«Если партнер начинает демонстрировать необычный энтузиазм в сексуальных отношениях или, наоборот, часто критикует и отстраняется, это может быть следствием наличия другого человека», — объясняет Селезнева.

Изменения в уровне любви и внимания также могут быть сигналом о проблемах. Если количество выражений любви резко сократилось или полностью прекратилось, это может указывать на измену. Психолог также рекомендует обратить внимание на новую сексуальную активность, неожиданное желание выглядеть лучше или стремление быть наедине.

«Даже такие мелочи, как покупка нового комплекта нижнего белья, могут служить признаком измены, если они сопровождаются другими подозрительными признаками», — добавляет Селезнева.

В случае обнаружения новых контрацептивов, если ранее их не использовали, или инфекций, передающихся половым путем, следует быть особенно внимательным.

Важно учитывать, что некоторые признаки могут быть вызваны другими причинами, такими как стресс или проблемы со здоровьем.