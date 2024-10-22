Психолог рассказал, как часто мужчины подвергаются насилию от женщин

В Международный день защиты мужской нервной системы от насилия со стороны женщин психолог рассказал REGIONS, как часто мужчины подвергаются насилию от женщин.

В практике психолога Михаила Орлова встречаются случаи физического насилия, совершаемого женщинами. Чаще всего в порыве гнева они могут схватить любой предмет, чтобы нанести удар.

«Это может быть сковородка, стул, металлический ошейник — все, что окажется под рукой. Однако я ни разу не слышал, чтобы кто-то из мужчин зафиксировал свои травмы для обращения в полицию. Мужчины стыдятся того, что их избила женщина», — отмечает психолог.