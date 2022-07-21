Псих с фальшивыми правами катался на машине по улицам Липецка

Суд рассматривает беспрецедентное для Липецка уголовное дело в отношении психически нездорового местного жителя, пишет Липецк Медиа.

Ранее сотрудники дорожной полиции задержали мужчину за управление машиной по купленному поддельному водительскому удостоверению.

В ходе разбирательства выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Таким образом, он катался на машине по улицам областного центра и создавал угрозу для окружающих.

Липчанину грозит лечение в клинике для психически больных.