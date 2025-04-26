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Новости России

«Прозвали боевыми бурятами»: Коц рассказал, как воевали корейцы в Курской области

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Военные из КНДР показали слаженность, дисциплину и фатальное пренебрежение к смерти в боях в Курской области, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.

По его словам, северокорейские бойцы постепенно прибывали в Россию, сначала они проходили обучение на полигонах.

«Затем «боевых бурятов», как их в шутку и для конспирации называли наши военные, перекинули в Курскую область. <…> Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», — отметил Коц.

Корейцы внесли большой вклад в освобождение Кореневского района, в боях под Старой и Новой Сорочинами и прорыве на Куриловку. При этом ВСУ предлагали им сдаваться в плен, разбрасывая имитации денежных купюр КНДР с призывами: «Сдавайся! Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи».

«Ни один корейский солдат не нарушил ни своей присяги, ни союзнических обязательств», — подчеркнул корреспондент.

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Коц добавил, что корейцы помогли продолжить наступление в Донбассе и нанести огромный урон группировке вторжения.

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