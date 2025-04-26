«Прозвали боевыми бурятами»: Коц рассказал, как воевали корейцы в Курской области

Военные из КНДР показали слаженность, дисциплину и фатальное пренебрежение к смерти в боях в Курской области, написал военкор Александр Коц в телеграм-канале.
По его словам, северокорейские бойцы постепенно прибывали в Россию, сначала они проходили обучение на полигонах.
Корейцы внесли большой вклад в освобождение Кореневского района, в боях под Старой и Новой Сорочинами и прорыве на Куриловку. При этом ВСУ предлагали им сдаваться в плен, разбрасывая имитации денежных купюр КНДР с призывами: «Сдавайся! Ким Чен Ын довел вас до смерти и заморил голодом ваши семьи».
Коц добавил, что корейцы помогли продолжить наступление в Донбассе и нанести огромный урон группировке вторжения.