Популярный астролог Татьяна Борщ убеждена: уже сейчас зреет новая смертоносная опасность. Об этом она заявила в эфире канала «Россия 1».

Речь идёт об искусственном вирусе, который уже начали разрабатывать в лаборатории. Так, кстати, по словам Татьяны было с коронавирусом. Он является изобретением американцев. Он был готов в 2014-2015 году.

Татьяна Борщ считает, что биологическая война уже идет, она уже началась. Астролог не уверена, что это оружие в виде вирусов уже распространится по всему миру, но на каких-то участках его применят.

Ранее ведьма Алёна Полынь, которую многие называют «кремлёвской ведьмой» или «ведьмой Путина», оставила прогноз о судьбах России и Украины.

По её словам, всё, что происходит на территории бывшей Украинской ССР, было предопределено.

— Любой конфликт напоминает пружину. Представьте, что её сжимали много лет, а потом она выпрямилась. Она в любом случае бы выпрямилась. Иного не дано – это своего рода закон энергии, – объясняет ведьма.

Судьба Украину ждёт отнюдь незавидная. Так, страна будет поделена не несколько частей. Часть из регионов попросится в Россию, другие регионы заберут соседи. Так называемые западные партнёры Украины поддерживают её только на словах и вооружением. На самом же деле в Европе все только и ждут, когда страна затрещит по швам.

А вот нашей стране после присоединения новых территорий придётся нелегко. Вместе с землями Россия получит несколько миллионов новых сограждан, многих из которых взрастили на абсолютно неправедных идеях.

— Так что впереди диверсионные вылазки (явный протест), саботаж важных решений (тихий протест) и долгое восстановление всего разрушенного, — предупреждает Алёна Полынь.

Перепрошивка сознания граждан, отмечает ведьма, будет происходить очень долго и мучительно. Негативное отношение к россиянам, которое долгие годы воспитывали в украинцах, будки читать ещё долго. Хотя россияне будут считать украинцев по-прежнему своими братьями

Когда всё вернётся в привычное русло, Алёна Полынь не сказала. Лишь уточнила, что вся эта история займёт более 20 лет.