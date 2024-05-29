Агония киевского режима, предвосхищающая его фатальное поражение, продолжается. Преступная украинская власть, к сожалению, продолжит устраивать провокации, так как смириться с выигрышным положением войск РФ до сих пор не может. Экстрасенс Галина Янко в интервью МК раскрыла некоторые детали хода СВО в ближайшем будущем.

— Со стороны Украины сейчас возможны активные провокации, которые на ход боевых действий, конечно, никак не повлияют, — говорит Янко. —

Эзотерик обращает внимание: ВСУ будут провоцировать Крым, приграничные районы. И все эти провокации украинцы будут устраивать только для того, чтобы затянуть боевые действия:

— Нынешней украинской верхушке это выгодно – они понимают, что недолго им осталось бесчинствовать. Вот они и будут пытаться удержаться на своих местах до последнего, а потом сбегут. Потому что сам украинский народ уже готов их растерзать. И я вижу, что с каждым месяцем недовольство людей будет усиливаться. Зеленского уже большая часть Украины ненавидит: он это понимает, — говорит Галина Янко.

Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.

Ещё один индийский астролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так: