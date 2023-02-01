Отъезд из России легендарной артистки примадонны Аллы Пугачёвой активно обсуждался в СМИ. Звезда уехала, не пообещав вернуться. В своих соцсетях Пугачёва пишет, что обрела счастье, но на самом деле это вовсе не так. По крайней мере в этом убеждена известная шаманка, участница «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

В интервью МК провидица заявила: в Израиле примадонне очень тяжело.

– Найти душевного спокойствия в Израиле она не может. И не сможет. Её внутреннее состояние сейчас оставляет желать лучшего. Да, она приняла для себя решение уехать в Израиль, но при этом ей хочется, чтобы её там уважали и ценили окружающие так же, как здесь, в России. Но такого нет, – считает экстрасенс.

По словам Кажетты, Алла Пугачёва хочет вернуться в Россию, но понимает: сделать это очень сложно. Так, приехав в страну в августе, она думала, что её будут носить на руках. Но этого не случилось.

Ещё один шанс вернуться на родину у примадонны будет, убеждена шаманка.

– Поймёт, что за рубежом она просто не может физически. Но навсегда ли вернется – другой вопрос. Пока я этого не вижу, – заявляет Ахметжанова.