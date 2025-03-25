Провидец из Одессы в 2003 году написал стихотворение, в котором предсказал судьбы России и Украины

Провидец, скрывающийся под псевдонимом Андрей Гиперборей, публикует все свои предсказания в интернете. А всё началось ещё в детстве — в 11 лет он записал в тетрадь историю киевского режима и предсказал распад СССР. Он предупреждал о терактах в США и России, советовал не доверять Зеленскому. Сам Андрей – уроженец города Одессы. В 2003 году он покинул родину, уже более 20 лет проживает в Эквадоре. Какую судьбу он предсказал России и Украине? Журналисты НТВ в программе «Новые русские сенсации» проанализировали пророческие строки Андрея.

Ещё в 11 лет, не осознавая до конца своих действий, Гиперборей облёк предчувствия в стихотворные строки. Школьник, написавший стих «Переворот», сам признаётся: он словно находился под влиянием высших сил. В марте 1991 года, когда и были созданы пророческие строки, страна на референдуме подавляющим большинством голосов поддержала сохранение СССР. Но уже в декабре участники Беловежского сговора втайне разделили Союз.

Кадр из передачи «Новые русские сенсации», канал — НТВ

— В 2003 году я выступил в литературном музее в Одессе и прочёл своё пророчество, — вспоминает пророк. — Там были такие слова: «Я вижу тьму на небосклоне, Антихрист ставит мавзолей, но будет поражен на троне Великой Родиной моей».

Только спустя двадцать лет стало понятно, что имел в виду одесский пророк:

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Сорвутся русичей знамёна,

Как кречеты, как быстрые орлы.

Пройдём сквозь пепел небосклона

И сквозь преграды лютой тьмы.

Мы победим! Взойдет Россия!

Могучий вещий исполин!

Падут безумцы мировые,

Ракеты превратятся в дым.

Я слышу — над оставленной землёй

Раздастся благовест живой.

Лишь сейчас Андрей решил раскрыть источник своих сверхточных предсказаний. Он утверждает, что существует особый мистический эфир — некое «таинственное радио». И чем масштабнее событие, тем сильнее его энергетические волны, которые можно уловить. Настраиваясь на эти вибрации, он получает сигналы о грядущих катастрофах.

Кадр из передачи «Новые русские сенсации», канал — НТВ

Часть записей Гиперборея напоминает лаконичные новостные сводки из будущего. Только факты без эмоций. Особое место в этом потоке информации, будто диктуемом свыше, занимают политические прогнозы. Он заранее предвидел даже унизительный приём Зеленского в Белом доме, назвав истинных виновников этого инцидента:

— Сегодня, в 17 часов вечера по Лондону, публикую: «В данной ситуации четко просчитывается следующая комбинация. После советов Бориса Джонсона, стало ясно, что Зеленский слушает англичан». Через три часа новости в 19:48 по Лондону: «Стармер пообещал Зеленскому поддержку после его спора с Трампом».

Тревожные пророчества, поражающие своей точностью, одесский пророк публикует уже много лет. Его архив содержит гигабайты ценной информации — в том числе о будущих победах на фронте.

С начала СВО прошло более тысячи дней, и за это время предсказания Андрея стали напоминать военные сводки. Его предупреждения о грядущих угрозах неизменно оказываются точными, а прогнозы об успехах российской армии сбываются один за другим.

Кадр из передачи «Новые русские сенсации», канал — НТВ

Но самое удивительное — он видит даже мельчайшие детали, вроде кадровых перестановок в окружении Зеленского. Кажется, для его дара нет ничего невозможного.