Прощание с рязанским неврологом Александром Каржевиным пройдёт 22 февраля

Прощание с рязанским неврологом Александром Каржевиным, умершем по дороге на работу, пройдёт в Солотче 22 февраля. Об этом сообщается на странице медицинского центра «Еламед» ВКонтакте.
Каржевин скончался недалеко от медцентра 20 февраля.
Коллеги называют Александра Дмитриевича Врачом с большой буквы, отмечая его отзывчивость, преданность делу.
Отпевание медика начнётся в 11 часов в Храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы посёлка Солотча.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram