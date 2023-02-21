Прощание с рязанским неврологом Александром Каржевиным пройдёт 22 февраля

Прощание с рязанским неврологом Александром Каржевиным, умершем по дороге на работу, пройдёт в Солотче 22 февраля. Об этом сообщается на странице медицинского центра «Еламед» ВКонтакте.

Каржевин скончался недалеко от медцентра 20 февраля.

— Его не стало по дороге на работу — он шёл спасать жизни, как делал это ежедневно на протяжении многих лет, но не смог спасти свою, — говорится в сообщении медцентра.

Коллеги называют Александра Дмитриевича Врачом с большой буквы, отмечая его отзывчивость, преданность делу.

Отпевание медика начнётся в 11 часов в Храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы посёлка Солотча.