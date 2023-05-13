Николай Тарасенко, популярный провидец, живущий на Донбассе, оставил свой прогноз на исход спецоперации и предсказание для президента Украины Владимира Зеленского. Для руководителя киевского режима в словах старца мало приятного.

По словам деда Николая, Зеленский совсем скоро растеряет весь свой авторитет и утратит власть.

– Зеленского не будет. Да уже недолго. С Украиной недолго. Может быть, часть Украины останется Украиной. Запад, Львов – может быть, отойдет к Польше и Венгрии. Остальная часть отойдет России, – заявил провидец в программе «Новые русские сенсации».

Дед Николай прямо и резко сказал: Зеленскому «скоро кирдык». Через несколько лет, по словам пророка, в Европе начнутся судьбоносные перемены.

– Россия победит и будет править миром сто лет, – заверил старец.

О незавидной судьбе Владимира Зеленского говорили и другие провидцы. Ведьма Алёна Полынь рассказала, что после СВО Зеленский будет всеми забыт. Предсказавшая смерть Жириновского астролог Екатерина Дятлова уверена:

– Зеленский, скорее всего, устал от той ситуации, которая происходит, и его начальники, будут меняться в этом году. Не исключено, что Джо Байден может уйти раньше срока. Возможно, ему создадут условия, чтобы он остался, если их выполнит, но в целом вся его политика будет идти на смягчение и подчинение.

По мнению провидицы Кажетты, Зеленского ждёт смерть скорая и внезапная. Руководитель киевского режима постепенно сходит с ума, он запутался в своих мыслях, не отдаёт отчёт действиям, но начинает понимать, что натворил. Экстрасенс увидела, что у Зеленского короткий век, и из жизни он уйдёт внезапно.