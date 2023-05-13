Николай Тарасенко, популярный провидец, живущий на Донбассе, оставил свой прогноз на исход спецоперации и предсказание для президента Украины Владимира Зеленского. Для руководителя киевского режима в словах старца мало приятного.
По словам деда Николая, Зеленский совсем скоро растеряет весь свой авторитет и утратит власть.
Дед Николай прямо и резко сказал: Зеленскому «скоро кирдык». Через несколько лет, по словам пророка, в Европе начнутся судьбоносные перемены.
О незавидной судьбе Владимира Зеленского говорили и другие провидцы. Ведьма Алёна Полынь рассказала, что после СВО Зеленский будет всеми забыт. Предсказавшая смерть Жириновского астролог Екатерина Дятлова уверена:
По мнению провидицы Кажетты, Зеленского ждёт смерть скорая и внезапная. Руководитель киевского режима постепенно сходит с ума, он запутался в своих мыслях, не отдаёт отчёт действиям, но начинает понимать, что натворил. Экстрасенс увидела, что у Зеленского короткий век, и из жизни он уйдёт внезапно.