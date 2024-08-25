Пророчества Жириновского, которые стали реальностью: что предсказал политик

Помните, как многие смеялись над Владимиром Жириновским и считали его слова слишком эксцентричными? Его яркие выступления всегда вызывали бурю эмоций, но мало кто воспринимал их всерьез, даже когда его называли «голосом Кремля». Однако спустя более двух лет после его смерти люди стали пересматривать записи его выступлений и находить в них пророческие предсказания, которые, как оказалось, сбылись почти полностью. Даже если были небольшие ошибки в датах, они не имели существенного значения, пишет дзен-канал «Городские легенды».

Одним из самых поразительных предсказаний Жириновского было заявление о точной дате начала СВО, в которой он ошибся всего на два дня. Возможно, это даже не ошибка, учитывая, что войска начали собираться на границе заблаговременно.

Но это далеко не единственное предсказание лидера ЛДПР. Он также говорил о будущем, которое ждёт нас в ближайшее время. Например, в 2020 году Жириновский предсказывал исход президентских выборов в США. В то время как многие считали Дональда Трампа другом России, Владимир Вольфович имел на этот счёт совершенно другое мнение, утверждая, что Трамп не сделал для России ничего хорошего и даже сам в этом признавался.

Два года спустя Жириновский изменил свои взгляды, заявив, что в 2024 году выборов в США не будет, так как Америка перестанет существовать. Он также предсказывал победу России в текущем конфликте, даже когда официально страна ещё не начала СВО.

Политик также говорил о грядущем падении доллара и о том, что Европейские страны прекратят враждовать с Россией, а Америка начнёт налаживать с нами дружеские отношения.

Лидер ЛДПР предсказывал, что Россия выйдет из тени и займёт своё место на мировой арене, действуя в интересах справедливости и влияя на мировые процессы. По его словам, в ближайшем будущем нас ждёт технический прорыв, который изменит мир и укрепит позиции России.

Кажется фантастикой, но, учитывая, что многие предсказания Жириновского уже сбылись, есть основания верить, что и эти пророчества могут стать реальностью.