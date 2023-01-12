Проректором РГУ имени Есенина назначили Ларису Лазуткину

Лариса Николаевна Лазуткина назначена проректором Рязанского государственного университета им. Есенина. 11 января её представили сотрудникам вуза, сообщает Vidsboku.

Лазуткина — выпускница вуза, который она закончила в 1996 году. По образованию — филолог. До назначения заведовала кафедрой гуманитарных дисциплин Рязанского государственного агротехнологического университета. Ранее была проректором РГАТУ.

В РГУ Лариса Николаевна будет курировать учебную, воспитательную и научную работу.

Справка (по материалам rgatu.ru)

Лазуткина Лариса Николаевна.

В 1996 г. Окончила Рязанский государственный педагогический университет имени С. А. Есенина, в 1999 году получила ученую степень кандидата филологических наук, в 2002 году — ученое звание доцента.

В 2008 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 — теория и методика профессионального образования.

С 2000 года преподает в РГАТУ. С 2011 года работала начальником отдела лицензирования и государственной аккредитации, с 2013 года является проректором по научной работе университета.

Имеет более 60 научных и научно-методических работ по вопросам организации и методического обеспечения образовательного процесса в высшей школе, повышения эффективности профессионально ориентированного обучения в современных условиях.

С 2010 года состоит членом диссертационного совета Д 215.005.05 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора или кандидата педагогических наук.

С 2012 года является аккредитованным экспертом в сфере образования Федеральной службы по надзору в сфере образования.

Награждена медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой губернатора Рязанской области, Почетной грамотой министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.