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Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Пропавший 6 апреля житель Новомичуринска найден мёртвым в поле

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Background фото создан(а) jannoon028 - ru.freepik.com

Во вторник, 11 апреля, около 7 часов вечера житель села Береговая Погореловка Пронского района наткнулся в поле у карьера на мужчину, который лежат лицом вниз. Он оказался мёртв. Об этом пишет издательство «Пресса».

Признаков насильственной смерти полиция не нашла.

Выяснилось, что погибший – 44-летний житель Новомичуринска, которого активно искали, в том числе через социальные сети, с 6 апреля.

Родственники сообщили, что мужчина ушёл в неизвестном направлении из приёмного покоя больницы. Вероятно, он заблудился.

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