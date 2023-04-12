Пропавший 6 апреля житель Новомичуринска найден мёртвым в поле

Во вторник, 11 апреля, около 7 часов вечера житель села Береговая Погореловка Пронского района наткнулся в поле у карьера на мужчину, который лежат лицом вниз. Он оказался мёртв. Об этом пишет издательство «Пресса».

Признаков насильственной смерти полиция не нашла.

Выяснилось, что погибший – 44-летний житель Новомичуринска, которого активно искали, в том числе через социальные сети, с 6 апреля.

Родственники сообщили, что мужчина ушёл в неизвестном направлении из приёмного покоя больницы. Вероятно, он заблудился.