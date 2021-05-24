Прокуратура выявила нарушения в работе инспекции строительного надзора Рязанской области

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Прокуратура провела проверку исполнения государственной инспекцией строительного надзора Рязанской области обязательных требований при осуществлении надзорных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявлены факты ненадлежащего исполнения должностными лицами обязанностей по контролю за уплатой административных штрафов, наложенных по результатам надзорных проверок, своевременному внесению информации о проведенных проверках в Единый реестр проверок.

По результатам проверки прокуратурой области руководителю государственной инспекции внесено представление, а также по инициативе надзорного ведомства должностные лица инспекции привлечены к административных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) требований законодательства о государственном контроле (надзоре) выразившееся в невнесении информации о проверке в единый реестр проверок).