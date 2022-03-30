Прокуратура выявила нарушения в Сасове и Сасовском районе

Сотрудники прокуратуры в ходе проведения проверки выявили нарушения в деятельности хозяйствующих субъектов города Сасово, Сасовского района, связанные с установлением санитарно-защитной зоны предприятий. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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В частности, в нарушение СанПиН у проверяемых организаций отсутствовал проект санитарно-защитной зоны, с заявлением об установлении санитарно-защитной зоны или о прекращении существования ориентировочной санитарно-защитной зоны в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предприятия не обращались. Данные факты являются нарушением СанПиН.

По итогам проверки в марте 2022 года адрес 3 организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, в отношении должностных лиц возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.

К проверке привлекался инспектор Управления гостехнадзора Рязанской области, совместно с которым межрайонной прокуратурой проводилась проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха при выпуске в эксплуатацию автотранспортных средств.

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Так, у ряда юридических лиц установлен факт превышения нормы дымности отработавших газов, в связи с чем межрайонной прокуратурой в марте 2022 года в адрес 4 организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, в отношении виновных должностных лиц возбуждено 4 дела об административном правонарушении по ст. 8.22 КоАП РФ.