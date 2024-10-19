Прокуратура выявила нарушения в работе экс-начальника управления культуры Рязани

Прокуратура Октябрьского района Рязани обнаружила нарушения законодательства о контрактной системе при закупках для муниципальных нужд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В сентябре 2023 года управление культуры администрации города заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на сумму более 24,6 млн рублей для выполнения работ по установке объектов туристической навигации в рамках программы «Туризм и индустрия гостеприимства».

В отсутствие каких-либо оснований между сторонами заключено дополнительное соглашение о предоставлении авансового платежа в размере 49% от цены контракта.

По результатам проверки прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении бывшего начальника управления культуры администрации Рязани.

УФАС по Рязанской области привлекло должностное лицо к административной ответственности по статье 7.32 КоАП РФ.