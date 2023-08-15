Прокуратура выявила нарушения при реконструкции площади Свободы в Рязани

Прокуратура Советского района Рязани при проведении проверки реконструкции площади Свободы выявила нарушения, сообщает телеграм-канал ведомства.

Установлено, что администрация города организовала проведение работ без согласования с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

14 августа исполняющему обязанности главы администрации Рязани Виталию Артёмову внесено представление.

Напомним, во время проведения земляных работ на площади обнаружены человеческие останки. Кости принадлежат захороненным на кладбище при храме, который ранее располагался на этом месте.