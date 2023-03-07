Прокуратура внесла представление главе Управления судебных приставов по Рязанской области

Руководителю Управления ФССП по Рязанской области внесено прокурорское представление. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Михаил Пронин.

Организация пожаловалась на судебных приставов на личном приёме и.о. областного прокурора Никиты Зубко и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Прокуратура организовала проверку и внесла представление в адрес руководителя УФССП.

Организация сообщила, что приставы необоснованно закрыли исполнительные дела по взысканию задолженности, деньги возвращены не были.

Прокуратура установила неправомерность постановлений об окончании исполнительного производства. Судебные приставы не приняли полный комплекс мер, направленных на взыскание задолженности. На данные постановления также внесён протест.