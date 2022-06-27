Прокуратура требует ликвидировать несанкционированные свалки в Ряжском районе

Прокуратура Ряжского района обратилась в суд с заявлениями о бездействии органов местного самоуправления. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Прокуроры требуют ликвидировать отходы производства и потребления на территории Ряжского района и обязать органы местного самоуправления организовать сбор и транспортировку ТКО. Шесть исковых заявлений сейчас рассматриваются.

Несанкционированные свалки ТБО обнаружены в ходе проверки в Ряжске, сёлах Новое Еголдаево, Большая Алешня, Поплевино, Журавинка и Петрово.