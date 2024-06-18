Прокуратура сообщила подробности ДТП в Шиловском районе

В Шиловском райне Рязанской области произошло ДТП, в котором пострадал 21 гражданин, в том числе несовершеннолетние

❕По поручению прокурора области Коданёва Д.В. организована проверка по факту ДТП.

↪️По предварительным данным, сегодня, 18 июня 2024 года, на 273 км автомобильной дороге М5 Урал в Шиловском районе произошло столкновение 4 автомобилей.

🔴В результате ДТП пострадали 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе 3 несовершеннолетних.

🚨На месте происшествия работу правоохранительных органов и спецслужб координирует прокурор Шиловского района Рязанской области Ченкин С.Н.

❕Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, организация движения на участке дороги находятся на контроле в прокуратуре области.