Вторник, 20 августа, 2024

Прокуратура Шацкого района выявила нарушения в сфере организации водоснабжения жителей деревни Наша

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Шацкого района отреагировала на информацию в СМИ о проблемах с организацией водоснабжения жителей деревни Наша. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Напомним, из СМИ стало известно, что населенном пункте проблема существует уже 13 лет. Жителям приходится ездить за водой в соседнее село. И сделать это можно только на машине. В деревне Наша возрастное население, в том числе здесь живет ветеран Великой Отечественной войны.

Прокурорская проверка показала, что проблемы возникли из-за обрушения колодца. Отмечается, что главе администрации Шацкого района внесено представление. Администрация заключила контракт с подрядной организацией на выполнение работ по строительству шахтного колодца в деревне.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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