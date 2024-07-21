Жители деревни Наша Шацкого района живут без питьевой воды 13 лет

Жители деревни Наша Шацкого района жалуются на отсутствие питьевой воды. По их словам, проблема существует уже 13 лет. Об этом пишет YA62.ru.

За водой жителям приходится ездить в соседнюю деревню. С 2015 года они обращаются к главе администрации Шацкого района Александру Нечушкину. Жителям говорят, что деньги выделили, но не могут найти подрядчика.

В 2011 году жители написали жалобу на имя президента Дмитрия Медведева о проблеме с питьевой водой в деревне. К ним приехали заместитель главы администрации президента Александр Беглов (нынешний губернатор Санкт-Петербурга). Жители показали ему ведро воды из колодца, полное песка и ила. Беглов, по словам местных жителей, поручил немедленно провести в деревню централизованное водоснабжение.

Однако с того времени проблема так и осталась нерешенной.