Понедельник, 10 июня, 2024

Прокуратура Рязанской области проверила условия жизни многодетной семьи в аварийном доме

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Спасского района Рязанской области проверила условия проживания многодетной семьи в городе Спасск-Рязанский. Стало известно, что она проживает доме на улице Свердлова, который 9 лет назад признали аварийным. О проверке сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Прокуратура Спасского района заявляет, что дом семьи с пятью детьми к категории аварийного жилья не относится. Однако у него признали признаки частичного разрушения кровли и фасада дома. Отмечается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования по устранению нарушений.

Однако ранее стало известно, что за ходом проверки следит глава СК РФ Александр Бастрыкин, который поручил разобраться с нарушением жилищных прав. В Telegram-канале «Информационный центр СК России» сообщают, что здание аварийное, оно разрушается, печное отопление неисправно, целостность кровли нарушена, а в жилых помещениях сыро и есть плесень. Семье с пятью детьми предложили однокомнатную квартиру, но люди не согласились на такие условия.

Прокуратура Рязанской области проверила условия жизни многодетной семьи в аварийном доме

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