Прокуратура Рязани проведёт проверки после обращений сотрудников фабрики “Красный Октябрь”

В среду, 17 ноября, сотрудники и руководители рязанской фабрики “Красный Октябрь” встретились с первым заместителем прокурора региона Никитой Зубко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В мероприятии также приняли участие прокурор района Андрей Зимнухов и сотрудники аппарата прокуратуры области.
В ходе встречи работники фабрики обратились к руководству прокуратуры с вопросами, касающимися обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе транспортной доступности городских маршрутов, освещенности улиц, качества дорог.
Речь также шла об организации питания школьников. Кроме того, сотрудники предприятия сообщили о бездействии органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о преступлении.
По результатам приёма от ряда работников были приняты письменные обращения, по которым организованы проверки.
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