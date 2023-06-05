Понедельник, 5 июня, 2023
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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с машиной скорой помощи в Рязани

Татьяна Проводина

Рязанская областная прокуратура организовала проверку по факту серьёзной дорожной аварии, которая произошла 5 июня на Московском шоссе в Рязани.

В результате столкновения ГАЗели и ГАЗ скорой помощи пострадали 4 человека — водитель машины медиков и её пассажиры, их доставили в медицинское учреждение. Травмы получила также пассажирка ГАЗели.

Проведение проверки поручено прокуратуре Московского района Рязани. Предстоит дать оценку исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты проверки, которую проводит подразделение УГИБДД УМВД по Рязанской области, поставлены на контроль прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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