При столкновении ГАЗели и скорой помощи в Рязани пострадали 4 человека

В понедельник, 5 июня, около 10 часов утра в Рязани столкнулись ГАЗель и машина скорой помощи. Предварительные подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.
ДТП произошло возле дома 51/2 по Московскому шоссе. За рулём автомобиля медиков находился 59-летний водитель.
В результате столкновения водитель, 52-летний и 75-летний пассажиры машины скорой помощи получили травмы. Также травмы получила пассажирка ГАЗели, личность которой устанавливается. Пострадавшим оказали медпомощь.
Автомобиль ГАЗ скорой медицинской помощи двигался с включенными спецсигналами. Ведётся проверка. Не месте работают сотрудники полиции.