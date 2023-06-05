При столкновении ГАЗели и скорой помощи в Рязани пострадали 4 человека

Следователи расследуют смерть психиатра-нарколога в Тульской области, говорится в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». Женщина проживала с сотрудником бюро судебно-медицинской экспертизы. На днях она не вышла на работу. Ее коллеги заволновались и обратились в полицию. Спустя три дня в съемной квартире нашли труп врача. В машине ее сожителя...