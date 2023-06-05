Понедельник, 5 июня, 2023
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При столкновении ГАЗели и скорой помощи в Рязани пострадали 4 человека

Татьяна Проводина

В понедельник, 5 июня, около 10 часов утра в Рязани столкнулись ГАЗель и машина скорой помощи. Предварительные подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

ДТП произошло возле дома 51/2 по Московскому шоссе. За рулём автомобиля медиков находился 59-летний водитель.

В результате столкновения водитель, 52-летний и 75-летний пассажиры машины скорой помощи получили травмы. Также травмы получила пассажирка ГАЗели, личность которой устанавливается. Пострадавшим оказали медпомощь.

Автомобиль ГАЗ скорой медицинской помощи двигался с включенными спецсигналами. Ведётся проверка. Не месте работают сотрудники полиции.

При столкновении ГАЗели и скорой помощи в Рязани пострадали 4 человека
При столкновении ГАЗели и скорой помощи в Рязани пострадали 4 человека

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