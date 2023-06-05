В Рязани столкнулись грузовая ГАЗель и машина скорой помощи

В Московском районе Рязани 5 июня произошло серьёзное ДТП с участием грузовой ГАЗели и автомобиля скорой помощи.

Кадрами с агентством 7info поделился очевидец. Вероятно, водитель грузовика не пропустил машину скорой. ГАЗель перевернулась на бок. По словам очевидца, водителя зажало в машине.

Уточняется, что всё произошло на перекрёстке Московского шоссе и Народного бульвара.

Из-за ДТП собирается пробка. На месте работает пожарный расчёт.

Официальной информации пока нет.

Фото из группы ДТП | Аварии | Рязань ВКонтакте