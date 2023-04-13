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Четверг, 13 апреля, 2023
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Прокуратура проводит проверку инцидента в рязанской школе, где учитель ударил ученицу

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People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

Прокуратура Рязанской области инициировала проверку после появления в интернете видео о возможных нарушениях прав учеников в школе в Чучковском районе, сообщает телеграм-канал ведомства.

Дать правовую оценку ситуации поручено прокурору Чучковского района.

Ранее телеграм-канал «Рязанская власть» опубликовал ролик, снятый в Чучковской средней школе. На записи видно, как взрослый мужчина даёт пинок и подзатыльник ученице, называет девочку мартышкой.

Мать ученика сообщила, что это преподаватель физкультуры.

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