Прокуратура привела предварительные результаты проверки по факту отравления семьи угарным газом в Рязани

Прокуратура Московского района Рязани провела проверку по факту смерти двух человек от отравления угарным газом в квартире дома на улице Забайкальской.

Предварительно, причиной трагедии стало ненадлежащее оказание услуг по проверке дымоходов и дымоотводящих патрубков сотрудниками организации, обслуживающей газовое оборудование жилого дома.

Ранее организация проверяла эксплуатацию дымоходов, но не проверила пригодность к эксплуатации отводов продуктов горения от газовых приборов, включая водонагревательную колонку.

Прокурор района направил результаты проверки в Московский МСО Рязани СУ СКР по Рязанской области. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Расследование уголовного дела контролирует районная прокуратура.