Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

В рязанской квартире обнаружены тела двух человек с признаками отравления угарным газом

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В квартире одного из домов по улице Забайкальской в Рязани 24 января были обнаружены тела женщины и её дочери с признаками отравления угарным газом.

Московский МСО Рязани возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи и криминалисты следственного управления осмотрели место происшествия, изъяли газовое оборудование, документацию и назначили судебно-медицинские экспертизы.

Действия лиц, ответственных за безопасность при использовании внутридомового газового оборудования, включая контроль за состоянием дымовентиляционных каналов, получат юридическую оценку.

По уголовному делу идут процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося, сбора и закрепления доказательств.

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