Как вернуть в магазин товар без чека

Купили товар, а он не оправдал ваших ожиданий? Не понравился, не подошёл, сломался – бывает. О том, что вернуть товар в магазин можно только с чеком, знает каждый. А что делать, если вы потеряли чек? Рассказываем в рамках проекта «Прокуратура поясняет».

Вы можете вернуть товар в магазин, даже если потеряли чек. В пункте 5 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» прямо указано, что отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Кроме того, данный чек возможно восстановить в самом магазине. Для этого необходимо помнить дату покупки и, желательно, ее время. Зная их, продавец может проверить сам факт покупки по электронной базе за соответствующий период.

В случае если подобная база данных отсутствует, можно потребовать сверку кассовой ленты.

Если чек Вам восстановить не удалось и в магазине Вам не пошли навстречу, необходимо обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и с иском в суд.

В рамках судебного разбирательства потребитель в судебном порядке вправе ходатайствовать об истребовании у продавца результатов сверки кассовой ленты, а также записей камер видеонаблюдения из кассовой зоны (ст. 57 ГПК РФ).