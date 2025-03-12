Первый заместитель прокурора Рязанской области Никита Зубко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего водителя, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Об этом сообщил телеграм-канал региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2024 года водитель автомобиля Renault Kaptur, двигаясь по трассе Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, не соблюдал безопасную дистанцию и скоростной режим. В результате он столкнулся с трактором, после чего машина выехала на встречную полосу и врезалась в Ford.

Пассажир Renault Kaptur получил серьёзные травмы и скончался на месте.

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Уголовная статья, по которой обвиняют водителя, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Клепиковский районный суд Рязанской области.