Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ряжском округе

По поручению прокурора Рязанской области Дмитрия Коданёва прокуратура Ряжского округа организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил телеграм-канал ведомства.

По предварительным данным, авария произошла сегодня, 6 марта 2025 года, на 298-м километре автодороги Р-22 «Каспий». В условиях дождливой погоды и ограниченной видимости столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека.

Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Ряжского района.