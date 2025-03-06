Четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области ночью 6 марта

В Ряжском районе Рязанской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба УГИБДД Рязанской области, авария случилась 6 марта около 2:30 на 298-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, автомобиль «Тойота Камри» под управлением 32-летнего жителя Республики Калмыкия совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания». За рулем большегруза находился 28-летний житель Скопинского района.

В результате столкновения водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте от полученных травм. Среди погибших несовершеннолетних нет.

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В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.