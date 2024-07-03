Прокуратура начала проверку по факту гибели 15-летней девушки в Рязани

По поручению прокурора области Дмитрий Коданёва прокуратурой Железнодорожного района Рязани организована проверка по факту смерти 15-летнего ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

— В ходе проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями ( законными представителями) обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего, — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного органами следствия по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Напомним, тело 15-летней девушки нашли сегодня в пруду посёлка Южный в Рязани.

Поисковые мероприятия с привлечением спасателей-водолазов МЧС России продолжались несколько дней. 3 июля 2024 года тело девушки было обнаружено в акватории Солдатского пруда. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба регионального Следкома.