Производство «незамерзайки» с метанолом пресекли в Рязанской области

Полицейские остановили производство незамерзающей жидкости с содержанием метилового спирта в одной из деревень Рыбновского района. Работник предприятия, причастный к организации криминального бизнеса, задержан. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Экспертиза показала, что «незамерзайка» для автомобилей изготавливалась на основе метилового спирта – ядовитого вещества, оборот которого в России ограничен. Его нельзя использовать для производства незамерзающей жидкости.

Предварительно установлено, что метанол приобретался через интернет-сервис частных объявлений. На сайте официального зарегистрированного предприятия сообщалось о полной безопасности продукции. Среди покупателей опасной жидкости оказались предприниматели из Рязанской, Тульской, Липецкой и Московской областей.

Правоохранители нашли 450 пятилитровых бутылок с готовой продукцией и свыше 13 тысяч литров метанола. Изъяты также пустые канистры, этикетки, крышки, красители и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи СУ УМВД по Рязанской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте ядовитых веществ с целью сбыта. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Следователи выясняют обстоятельства противоправной деятельности и устанавливают всех причастных к организации производства опасной продукции.