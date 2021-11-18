Производитель отделочных работ в Рязани может получать до 190 тыс. рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в ноябрее 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Производитель отделочных работ».

Годовой прирост зарплатных предложений в сфере строительства составил 17,4% (в номинальном выражении без учета инфляции). Зарплатный максимум для производителя отделочных работ в Москве сегодня составляет 300 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 260 тыс. руб., в Рязани — 190 тыс. руб.

Столь высокий уровень дохода работодатели предлагают прорабам с высшим строительным образованием, опытом руководства отделочными работами от 3 лет, в т.ч. на VIP-объектах.

Среднерыночная зарплата прораба в Рязани 90 тыс. рублей. Специалисты с опытом отделочных работ от двух лет, знанием способов ведения строительных работ и навыком чтения чертежей зарабатывают от 45 до 50 тыс. рублей; с опытом руководства отделочными работами от одного года, умением составлять заявки и вести сметы могут получать от 50 до 65 тыс. рублей. Специалист с опытом управления работами от трех лет, высшим образованием и навыком выполнения отделочных работ «под ключ» может получать от 65 до 95 тыс. рублей. А прораб с опытом руководства строительными работами от пяти лет, в том числе на VIP-объектах может рассчитывать на зарплату от 95 до 190 тыс. рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 48 лет, мужчина, 68% имеют высшее образование, 27% готовы к переезду, 65% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 6 года.

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