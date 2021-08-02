Прохожие поймали особо опасного маньяка-педофила в Волгограде

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Посетители супермаркета помогли задержать 35-летнего жителя Волгограда, который подозревается в нападении на 14-летнюю школьницу, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что местные жители узнали мужчину, которого разыскивали правоохранители. В итоге его скрутили и передали полицейским. Кадры задержания появились в Сети.

Инцидент произошел вечером 21 июля, когда девочка возвращалась домой. В какой-то момент на нее набросился злоумышленник и надругался над ней, после чего сбежал с места происшествия. Его биологические следы нашли на школьнице.

Безработный мужчина полностью признал свою вину. Недавно он вышел из тюрьмы, где сидел за убийство. Мужчина забил жертву кирпичом, спрятал тело в камышах, после чего сбросил его в заброшенный колодец, прикопав битым кирпичом и землей.