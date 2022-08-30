Программу маткапитала в России предлагают сделать бессрочной

По информации «Известий», 30 августа в Госдуму будет внесен законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Его авторы — депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» — предлагают сделать выплату маткапитала бессрочной (сейчас эта программа действует до конца 2026 года), а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. рублей. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн рублей.

Как пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, России нужно срочно решать демографическую проблему.

— Об этом говорит статистика. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года, — пояснил политик.

По его мнению, предлагаемые меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.

— Начатая в 2007 году программа дополнительных мер господдержки семей, имеющих детей (материнский капитал), обеспечила возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения матери. Данные меры существенно повысили уровень рождаемости, — говорится в документе (есть в распоряжении «Известий»).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В детях счастье: маткапитал хотят увеличить, а программу сделать бессрочной