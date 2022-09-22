Программа празднования Дня рождения Сергея Есенина в Константинове 2022

1-3 октября в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится Всероссийский есенинский праздник поэзии «Родина русской души», посвященный 127-летию со дня рождения великого поэта. В год культурного наследия народов России мероприятие станет кульминационным событием творческих конкурсов и фестивалей «Есенинских дней».

В течение трех дней с 10.00 до 15.00 на сельской площади посетителей будет встречать «Константиновский базар», где можно приобрести сувенирную продукцию, изготовленную мастерами декоративно-прикладного творчества рязанского края. Внимание привлекут михайловское кружево, кадомский вениз, скопинская керамика, изделия из шиловской лозы и многое другое. На многочисленных площадках музея-заповедника пройдут концерты ведущих творческих коллективов Рязанской области. Перед Земской школой юные посетители смогут покататься на лошадях и пони, принять участие в увлекательных старинных играх и забавах, веселых хороводах. Запоминающимся событием для детей и молодежи станет музейная программа «Волшебный свет игры», которая пройдет в Доме священника И.Я. Смирнова.

1 октября в 10.30 на усадьбе родителей С.А. Есенина музейный этнографический театр «Звонница» представит театрализованные зарисовки «Время, ушедшее навсегда», состоится возложение цветов к памятнику лирику, пройдут выступления юных и известных поэтов, концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

В осеннем саду перед домом Лидии Ивановны Кашиной особую праздничную атмосферу создадут сцены крестьянской жизни усадебного дома. Прозвучат народные наигрыши и стихи Сергея Есенина.

На малой поэтической площадке состоится фольклорно-литературное представление театра народной песни «Узорочье». Гости услышат народные посиделочные и плясовые песни, частушки и романсы.

Торжественное открытие Всероссийского есенинского праздника поэзии начнется в 13.00 на главной сцене. По традиции назовут имена обладателей премии Рязанской области имени С.А. Есенина в области литературы и искусства. Кульминацией станет концерт Заслуженного коллектива республики Беларусь, ансамбль танца, музыки и песни «Белые Росы».

2 октября на усадьбе родителей Сергея Есенина пройдет концерт коллектива Рязанской областной филармонии «Братцы-Рязанцы», а на малой поэтической площадке – ансамбля русской народной песни «Рязаночка».

В 13.00 на главной сцене состоятся спектакль «Времен связующая нить» музейного этнографического театра «Звонница» и выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница» под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

В этот же день в Константинове на усадьбе родителей Сергея Есенина в 12.00 музейный этнографический театр «Звонница» представит театрализованные зарисовки «Время, ушедшее навсегда», состоится возложение цветов к памятнику поэту и концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

3 октября в Константинове на усадьбе родителей Сергея Есенина в 12.00 музейный этнографический театр «Звонница» представит театрализованные зарисовки «Время, ушедшее навсегда», состоится возложение цветов к памятнику поэту и концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

В 15.00 и 15.30 в Музее поэмы «Анна Снегина» для гостей пройдет театрализованная экскурсия «Ожившие воспоминания».

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