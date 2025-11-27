В Рязани презентовали медиапроект «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области»

26 ноября в арт-пространстве «Город» прошла презентация медиапроекта «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области». Проект реализуется в 2025 году Автономной некоммерческой организацией «Центр развития КВН» при поддержке Фонда президентских грантов на площадке сетевого издания 7info.

В рамках проекта корреспонденты 7info лично пообщались с молодыми учёными и специалистами. Итогом этих встреч стали развёрнутые интервью, в которых рассказали о профессиональной сфере простым и понятным языком, делая мир науки и технологий ближе для читателей. Благодаря этому удалось создать целый раздел, где собраны материалы о жителях региона, посвятивших себя научной работе, развитию современной промышленности, медицины, сельского хозяйства, робототехники, беспилотной авиации и других сфер.

Среди героев проекта — сотрудники вузов, специалисты рязанских предприятий и исследователи, внедряющие в производство новые технологические решения. Они представляют широкий круг научных и профессиональных направлений. Несмотря на различия в сферах деятельности, всех этих людей объединяет стремление к развитию региона. Их исследования и практические достижения помогают улучшать качество жизни, повышать эффективность труда и усиливать научный и промышленный потенциал Рязанской области.

Гостями презентации стали студенты колледжа электроники и их преподаватели. О том, как создавалась «Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области», рассказали представители команды проекта Павел Квартников и Екатерина Щеренкова. Руководитель проекта Алексей Жеглов отметил, что подготовленные материалы окажутся полезными и широкому кругу читателей, и школьникам и студентам, которые находятся в поиске своего профессионального пути. Он подчеркнул, что в рамках раздела вышло уже 15 историй успеха, и в них можно почерпнуть как вдохновение, так и полезные сведения о том, как в регионе поддерживают молодых учёных, какие их наработки становятся основой для позитивных изменений.

Одним из основных партнёров проекта стал Совет молодых учёных и специалистов Рязанской области. Председатель Совета Юлия Абаленихина обратила внимание: «Карта» представлена командой проекта в удобном и доступном формате. В ней зафиксированы не только истории успеха талантливых жителей региона, но и на реальных примерах людей показаны возможности, которыми молодёжь может воспользоваться, чтобы их работа, знания и идеи приносили пользу. Ещё один важный момент, который удалось отразить в проекте, это то, что Рязанская область — регион, который даёт отличные возможности для самореализации, карьерного роста и достойной оплаты труда. Не обязательно ехать за успехом в другие регионы. Герои проекта обрели его на родной земле и продолжают трудиться здесь.

Гостями презентации стал один из героев и авторов идеи «Карты учёных и специалистов» Илья Богданчиков. Вместе с Анной, для которой он является научным наставником, он поделился впечатлениями от участия в проекте. Кроме того, для студентов колледжа электроники сотрудник Аэрокосмической инновационной долины Алексей Беккер провёл серию вопросов и ответов. Молодые люди смогли поинтересоваться возможностями трудоустройства на предприятия Аэрокосмической долины и сферами, в которых сейчас особенно востребованы специалисты с техническим образованием.

«Интерактивная карта молодых учёных и специалистов Рязанской области» доступна на сайте 7info в разделе проектов. В ближайшее время раздел будет дополняться.