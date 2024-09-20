Пятница, 20 сентября, 2024

Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие

Автор: 7info 2

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Фото предоставлено пресс-службой "Ростелекома"

В сентябре 2024 года исполняется 10 лет социальному благотворительному проекту «Азбука интернета», который «Ростелеком» реализует совместно с Социальным фондом России (СФР, ранее — Пенсионный фонд России). Проект призван повысить качество жизни пожилых граждан благодаря обучению компьютерной грамотности и работе в интернете, а также облегчить им доступ к электронным госуслугам. С помощью специального образовательного пособия «Азбука интернета», которое используется как учебник для курсов компьютерной грамотности для пенсионеров, обучение прошло уже более 500 тыс. человек.

Первые занятия по программе «Азбука интернета» состоялись в сентябре 2014 года в Брянске, Волгограде, Вологде, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Туле. Для этого был разработан базовый курс учебника вместе с методическими материалами и презентациями по каждой теме. С тех пор учебное пособие ежегодно актуализируется и переиздается, а в год полувекового юбилея мобильного телефона вышел новый учебник — «Основы работы на смартфоне». Все материалы находятся в открытом доступе, их можно бесплатно скачать с сайта проекта.

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома»:
«Десять лет назад предполагалось, что “Ростелеком” разработает базовый учебник “Азбуки интернета” и научит пенсионеров пользоваться электронными госуслугами. Однако тема оказалась настолько востребованной, что проект вышел за первоначальные рамки и получил развитие в самых разных, даже неожиданных направлениях. Сегодня уже более 500 тысяч человек прошло обучение по нашей программе, а тематика преподавания расширилась: мы учим старшее поколение не просто включать компьютер и заходить на Госуслуги, но рассказываем, как пользоваться смартфоном и видеосвязью, заказывать продукты и лекарства, защититься от кибермошенников и освоить возможности нейросетей».

Елена Савченко, заместитель председателя Социального фонда России:
«“Ростелеком” помогает гражданам познавать азбуку интернета, а мы, в свою очередь, оказываем социальную поддержку. Социальный фонд активно развивает цифровые услуги и очень заинтересован в обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Надеемся, что все, кто обучился на курсах компьютерной грамотности, смогут воспользоваться полным комплексом мер поддержки фонда в современном и удобном формате».

Основные итоги десятилетия:

  • разработано 14 программ обучения, которые составили расширенный курс обучения для уверенных пользователей;
  • общий тираж учебников превысил 60 тыс. экземпляров;
  • 76 регионов РФ участвуют в проекте;
  • почти 36 тыс. человек зарегистрировано на сайте, в т. ч. около 10 тыс. в качестве преподавателей;
  • создана уникальная методическая онлайн-площадка для преподавателей, на которой прошло 15 всероссийских вебинаров; их слушателями стали свыше 10 тыс. человек;
  • более 1 500 преподавателей вступили в закрытую методическую группу в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются новости и материалы проекта;
  • портал «Азбука интернета» ежемесячно посещает 20 тыс. уникальных пользователей;
  • в 2023 году выпущено специальное учебное пособие, посвященное особенностям работы на смартфоне;
  • на портале размещено 25 обучающих видеороликов и более 30 макетов для оформления учебных классов;
  • создана адаптивная версия для смартфонов, а также версия для слабовидящих пользователей;
  • проект «Азбука интернета» получил международное признание: дважды (в 2020 и 2023 годах) становился победителем конкурса WSIS Prizes (приз Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества);
  • в 2023 году «Азбука интернета» была представлена на саммите стран АТЭС как лучшая российская практика по обучению пенсионеров работе на компьютере;
  • разработан базовый курс обучения, посвященный российской операционной системе «Альт»;
  • выпущен специальный курс обучения для русскоговорящих пенсионеров Республики Армения;
  • регулярно проводятся вебинары для отдельных регионов или преподавателей системы поддержки пенсионеров в компаниях;
  • учебное пособие бесплатно распространяется на курсах и передается в библиотеки.

Нина Корелова, преподаватель компьютерной грамотности, Череповец:
«“Азбука интернета” разработана специально для людей старшего возраста и учитывает их особенности и потребности: все просто и доступно. Удобно и преподавателям: есть конспекты, видеоматериалы, ответы на вопросы, различные рекомендации и методики. Люди довольны. Это лучшая оценка программы “Ростелекома”».

«Спасибо интернету!»

С 2015 года в рамках проекта «Азбука интернета» ежегодно проводится Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в сфере компьютерной грамотности «Спасибо интернету!», участниками которого стали уже более 35 тыс. человек из 79 регионов России.

  • 227 человек стали победителями и призерами конкурса;
  • троим участникам на момент подачи работ было более 100 лет, 65 пенсионерам — более 90 лет;
  • более 80% работ ежегодно поступают на конкурс от жителей малых населенных пунктов;
  • свыше 75% аудитории являются пользователями Госуслуг;
  • более 40% участников — работающие пенсионеры;
  • восемь раз в номинации «Самый активный регион» побеждала Республика Татарстан.

В настоящее время идет прием работ на Х юбилейный конкурс «Спасибо интернету — 2024!» Впервые на конкурсе представлена спецноминация для преподавателей, где они могут поделиться своими методиками обучения и другими материалами по теме. Победителя определит не жюри, а коллеги-участники той же номинации.

Дополнительная информация о проекте

Партнерами проекта «Азбука интернета» в регионах выступают: Академия активного долголетия в Арктике, Национальная библиотека ЯНАО, Центр общения старшего поколения в Каменск-Уральском (Свердловская область), Клуб жизнелюбов в Пермском крае, Самарская епархия РПЦ, Союз пенсионеров Республики Татарстан, клубы компьютерной грамотности, учреждения культуры и другие государственные и общественные организации.

Отделение СФР в Республике Карелия организовало для своих студентов из удаленных районов проживание в Петрозаводске на время учебы на курсах компьютерной грамотности.

В Хабаровском крае реализуются несколько разноформатных проектов по обучению пенсионеров, в том числе действует программа «Тимуровцы информационного общества», где под руководством педагогов школьники обучают пенсионеров.

В Амурской области в рамках проекта «Азбука интернета» была организована встреча слушателей курса с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Амурской области. Мероприятие прошло в поддержку учебного модуля по безопасному поведению в сети. Сотрудники полиции рассказали о видах мошенничества, формах его проявления, реальных случаях в Амурской области в отношении пенсионеров и том, как им противостоять и что делать, чтобы не попасться на удочку преступников.

В Новосибирске НРОО «Пенсионеры-онлайн» в содружестве с Новосибирским отделением Красного Креста в России провели более десяти выездных мероприятий.

В 2020 году во время пандемии коронавируса в Ивановской области действовало 19 мобильных интернет-клубов для маломобильных граждан, консультации для них проводились на дому; в Мурманской области содействие в обучении навыкам компьютерной грамотности оказывалось социальными работниками через службу «Мобильная бригада»; в Самарской области учреждения социальной защиты предоставили в прокат ноутбуки на период самоизоляции; в учреждениях соцзащиты Кузбасса обучение велось в дистанционном формате, специально для пенсионеров записывали обучающие видеоролики.

Материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» получили положительную рецензию Института информатизации образования Российской Академии образования.

Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие
Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие
Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие

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